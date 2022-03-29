مي مصطفى تقدم أغنية مسلسل فاتن أمل حربي لـ نيللي كريم رمضان 2022

انتهت الفنانة مي مصطفى من تسجيل أغنية جديدة ستكون ضمن أحداث مسلسل فاتن امل حربي للفنانة نيللي كريم الذي سيتم عرضه داخل السباق الرمضاني لعام 2022.

مي مصطفى: سعيدة بتقديم أغنية في هذا العمل المهم الداعم للمرأة

وتتعاون الفنانة مي مصطفى في أغنية مسلسل فاتن أمل حربي مع الملحن مصطفى شكري والمؤلفة سارة سعيد والموزع أحمد أمين وذلك لتقديم أغنية مهمة ضمن الأحداث ستعرض مع مشهد من المشاهد الفارقة في أحداث المسلسل.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قالت الفنانة مي مصطفى إنها سعيدة للغاية بأن تقدم أغنية في هذا العمل المهم الداعم للمرأة وخاصة أنها تحب الفنانة نيللي كريم.

مصطفى شكري ملحن أغنية فاتن أمل حربي

كما أكدت مصطفى أن اختيارها جاء من خلال الملحن مصطفى شكري التي تحب التعاون معه دائما لأنه داعم لها ويقدمها في أماكن مختلفة.

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي هو بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وفادية عبد الغني وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

فاتن أمل حربي من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وفادية عبد الغني

ويناقش المسلسل موضوع قانون حضانة الأطفال حيث إن نيللي كريم ستكون متزوجة من الفنان شريف سلامة وستتعرض لكثير من العنف على يده وستطلب الطلاق منه ومن هنا تنطلق الأحداث.

وكانت نيللي كريم قد قدمت رمضان العام الماضي 2021 مسلسل ضد الكسر والذي قدمته مع محمد فراج ولقاء وعدد آخر من الفنانين.