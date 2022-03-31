القنوات الناقلة لمسلسل «في بيتنا روبوت 2» بدراما رمضان 2022

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل «في بيتنا روبوت»، قرر صناع العمل عرض الجزء الثاني من المسلسل في السباق الرمضاني القادم 2022، استكمالًا للأحداث التي دار حولها الجزء الأول من العمل، والتي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2

ويبحث قطاع كبير من الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، إذ يعرض المسلسل بشكل حصري على شاشة قناة «dmc»، كما يعرض عبر منصة Watch It الإلكترونية.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 في إطار كوميدي اجتماعي حول المهندس «يوسف» الذي يقوم بدوره الفنان هشام جمال، بعد ظهور مهندس منافس له بروبوت جديد غير زومبا ولذيذ، بالإضافة إلى حمل سارة والتي تجسدها الفنانة ليلى أحمد زاهر، وبداية معاناة الثنائي من مشاكل أسرية.

برومو مسلسل في بيتنا روبوت 2

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قامت بطرح البرومو الرسمي للعمل عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشهد البرومو محاولة يوسف تصنيع أكثر من روبوت جديد من لذيذ الذي يقوم بدوره الفنان عمرو وهبة، وزومبا التي تجسدها الفنانة شيماء سيف، وسط العديد من المفارقات الكوميدية.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

يضم مسلسل «في بيتنا روبوت 2» عدد من النجوم وهم: هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، شيرين، سليمان عيد، ناهد السباعي، أوس أوس، هشام ماجد، طه دسوقي، هنادي مهنا، حسين نصار، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال.