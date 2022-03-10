أسرار الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت».. «متين» يشعل الأحداث

يواصل الفنان هشام جمال، تصوير الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت»، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، ليخوض سباق دراما رمضان 2022، في غياب أبرز بطلات العمل، الفنانة دلال عبد العزيز، التي غادرت عالمنا متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت»

«في بيتنا روبوت» الجزء الثاني، من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور بشدة في السباق الرمضاني، خاصة بعد النجاح الواسع الذي حظى به الجزء الأول، ما دفع صناع العمل إلى تكثيف التصوير، حتى نجحوا في الانتهاء من معظم مشاهد الحلقات الأولى، وتسليمها إلى القنوات.

وأكد مصدر من داخل العمل لـ«الوطن»، عدم وجود بديل لتعويض غياب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، لافتا إلى أن المؤلفين أنهوا دورها ضمن الأحداث، على أن يجرى وضع شكر خاص لها على التتر.

«متين» يتحدى «يوسف»

تدور قصة الجزء الثاني من «في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس جديد ينافس «يوسف» -الذي يجسد دوره هشام جمال-، في شركة منافسة عن طريق تصنيع روبوت، يتميز بالقوة يدعي «متين»، وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات.

وجسد دور الروبوت «لذيذ» الفنان عمرو وهبة، أما «زومبا» فلعبت دورها الفنانة شيماء سيف، وتتوالى الأحداث في صراعات بين يوسف وشريكه في الشركة، الذي حاول إجباره على ترك العمل، والاستحواذ على الإنسان الآلي الذي اخترعه يوسف.

أبطال «في بيتنا روبوت»

يشارك في بطولة المسلسل، الذي يعرض في دراما رمضان 2022: هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، شيرين، دنيا ماهر، أوس أوس، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا، إيمي الجندي، أحمد زاهر، إسلام إبراهيم وهو من تأليف أحمد محي، ومحمد المحمدي، ومن إخراج هشام جمال.