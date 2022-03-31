مركز تحديث الصناعة: نجهز قائمة سلع مستوردة لتصنيعها محليا

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، إن الوزارة خلال أحدث فحص قامت به بخصوص المنتجات المستوردة من دول خارجية وجدت استيراد مصر لما يقارب الـ70 مليار دولار، ولذلك قامت الوزارة بتحليل تلك المنتجات التي يتم استيرادها من أجل تصنيعها في مصر بمواصفات ممتازة.

عبد الكريم: فرص استثمارية جيدة

وأضاف «عبد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بعد الفحص تبين وجود 131 بندا جمركيا من الممكن العمل على تصنيعهم محليا، وهي فرص استثمارية جيدة ستتم عبر التوسع بتلك البنود الجديدة.

عبد الكريم: البند الجمركي سيشمل أكثر من منتج بتفاصيل متعددة

وأوضح أن البند الجمركي سيشمل أكثر من منتج بتفاصيل متعددة، ما سيعود على الدولة بتوفير ما يقارب الـ17 مليار دولار، «المنتجات دي بتساهم في زيادة القيمة الصناعية المصرية، وبنعتمد بشكل كبير على استيرادها».

وأوضح أن المركز قام بإصدار إعلان تلك القائمة حتى يتسنى للمستثمرين الاستثمار في تلك المنتجات، «بدأنا نوفر المعلومات الكافية لتشجيع المستثمرين أو المصانع على البناء، وبدعم مستمر من وزير التجارة والصناعة فإحنا موجودين في 15 فرعا على مستوى الجمهورية للتحدث بالمجتمع الصناعي، وبنقدم خدمات فنية وتكنولوجية من أجل توطين وتعميق الصناعة المصرية بأليات صناعية مناسبة لرفع الجودة».

وتابع: «نقوم بتنظيم الكثير من اللقاءات والخدمات والدورات التأهيلية والتدريبية مع المعنين لتحديد الفجوات بالشركات المختلفة من أجل مساعدتهم على التغلب على مشكلات الإنتاج، ولتحسين عجز الميزان التجاري المصري في مختلف القطاعات، والحكومة حاليا بتجهز قائمة سلع مستوردة بقيمة 17 مليار دولار لتصنيعها محليا».

وأكد أن الوزارة مهمتها خلال الفترة الراهنة بتوفير البنية التحتية الأساسية بالمجمعات الصناعية عبر نظام «تسليم المفتاح»، «المصنع بيتم تسليمه خلال أيام بكل شيء، وبندرب العمالة ونساعد في إعداد خطط تسويقية وتنافسية بالمنتجات، وقسمنا المنتجات على المحافظات، والوحدات جاهزة للعمل فورا».