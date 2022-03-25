بنوك تنفي شائعات وقف استيراد السيارات والهواتف والملابس

نفت مصادر في البنك المركزي، وبنوك أخرى عاملة في السوق المحلي ما تردد اليوم الخميس من أخبار على بعض المواقع، عن صدور تعليمات للبنوك المحلية، بوقف أي عمليات استيرادية لبعض السلع.

مصادر البنك المركزي قالت إن البنك لم يصدر أي قرارات تتعلق بهذا الشأن من قريب أو من بعيد.

بنك تنمية الصادرات ينفي ما يتردد

من جانبها، نفت ميرفت سلطان، رئيسة بنك تنمية الصادرات، أيضًا ما يجري تداوله ويتردد من أخبار بشأن وقف أي عمليات استيرادية.

لا توجد أي تعليمات بوقف استيراد سلع محددة

وأضافت «سلطان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم يرد لبنك تنمية الصادرات أي تعليمات من البنك المركزي تتعلق بوقف استيراد أي سلع.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة بنك تنمية والصادرات، إلى أن الأخبار التي تُتداول على بعض المواقع، بشأن وقف أي تمويلات لعمليات استيراد أي سلعة، هي أخبار غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.

وفا التجاري ينفي أخبار وقف استيراد السلع

وفي السياق ذاته، أكد بنك وفا التجاري، في بيان اطلعت «الوطن» على نسخة منه، أنه لم يتلق أي تعليمات من البنك المركزي المصري، بوقف أي عمليات استيراد.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على «السوشيال ميديا»، نشرت أخبارًا عن إصدار البنك المركزي المصري تعليمات تتعلق بوقف عمليات استيرادية لسلع مثل الهواتف ولعب الأطفال والسيارات والملابس الجاهزة والأثاث والإطارات والزهور، وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75%.