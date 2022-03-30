تفاصيل حبس شاب قتل جارته بسبب رفضه كعريس لابنتها في بني سويف

أمرت جهات التحقيق في مركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل جارته، عقب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، استعان فيها المتهم بآلة حادة «سكين»، وأقدم على طعن المجني عليها عدة طعنات، لتسقط غارقة في دمائها، على خلفية رفضها خطوبته من ابنتها، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شاب يطعن جارته بـ«سكين» عقب مشادة كلامية

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من العقيد علاء عبد الدايم، مأمور مركز الفشن، يفيد وصول ربة منزل إلى مستشفى الفشن المركزي جثة هامدة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، ووجه مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث.

وشكل اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، فريقاً بحثياً برئاسة العميد عصام محمود، رئيس مباحث جنوب بني سويف، ضم الرائد شريف جمال، رئيس مباحث الفشن، والنقباء عمرو حسونة، ومسعد ذكي، وحسين إبراهيم، وشريف فارس، وباسم إبراهيم، معاوني المباحث، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

التحريات: المجني عليها رفضت خطوبة ابنتها للمتهم

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليها تُدعى «نجية م.»، 35 سنة، ربة منزل، تقيم بقرية «الفنت»، وأنها تعرضت للطعن بآلة حادة عقب دخولها في مشادة كلامية مع جارها، تطورت إلى مشاجرة، أقدم على أثرها جارها، ويُدعى «مرعي م.»، 22 سنة، على طعنها بآلة حادة «سكين»، مما تسبب في وفاتها عقب سقوطها غارقة في دمائها.

كما تبين أن سبب الواقعة يرجع إلى قيام المتهم بالتقدم لخطبة ابنة المجني عليها، إلا أنها رفضت زواج ابنتها منه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، نتج عنها قيام المتهم بإحضار «سكين» من داخل المنزل، وطعن المجني عليها عدة طعنات، لتسقط غارقة في دمائها، حيث لفظت أنفاسها قبل وصولها مستشفى الفشن المركزي.

عرض المتهم على جهات التحقيق وحبسه 4 أيام

وتمكنت قوات الشرطة بمركز شرطة الفشن من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب جريمته أمام رجال المباحث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبإحالته إلى جهات التحقيق، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.