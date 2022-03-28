رئيس جامعة بني سويف يعلن حصول كلية الصيدلة على الجودة والاعتماد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول كلية الصيدلة على شهادة الجودة الاعتماد بعد إصدارمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قراره بمنح شهادة الجودة الاعتماد للكلية الصيدلة بعد أن استوفت جميع معايير الجودة والاعتماد.

وقال الدكتور منصور، إن كلية الصيدلة تقدمت للاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية في أغسطس الماضي، وقامت الهيئة بمراجعة ملف الكلية على مدار شهر كامل، ثم قام فريق المراجعة من الهيئة بعمل زيارات افتراضية للكلية لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى فريق مراجعين خارجين من الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي وجاء القرار بنجاح الكلية في تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي طبقا للمتطلبات القومية ومن ثم أحقيتها في الحصول على شهادة الاعتماد.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن تشجيع ودعم البحث العلمي مستمر، وكذلك كل من يسهم في الوصول إلى الجودة والتميز، معتبرًا حصول كلية الصيدلة على الاعتماد تحفيزاً ورفع للروح المعنوية حتى تصل كل كليات الجامعة إلى الجودة والاعتماد، وتنفيذاً لخطة الجامعة الاستراتيجية في الوصول بها إلى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا ودولياً.

ووجه الدكتور منصور الشكر للدكتوره هبة سالم عميد الكلية الصيدلة ولوكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب والأمن الإداري ولكل فريق الجودة بالكلية، كما وجه الشكر أيضاً للدكتور عبدالرحيم حسين مديرمركز ضمان الجودة بالجامعة وجميع أعضاء الجهاز الإداري بالمركز على الدور الذي يقومون به من تقديم الدعم الفني لكل كليات ومعاهد الجامعة لتأهيلهم للحصول على الاعتماد.

وأشاد الدكتور عبدالرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بخطة الجامعة تحت قيادة الدكتورمنصور حسن رئيس الجامعة والتي شملت في أهدافها ضرورة تطبيق معايير جودة التعليم سواء القومية أو الدولية بكليات ومعاهد الجامعة وتأهيل كليات ومعاهد الجامعة للحصول على الاعتماد من جهات الاعتماد الدولية والمصرية، ليتم اعتماد 3 كليات تضمنت الطب والطب البيطري والصيدلة منذ توليه رئاسة الجامعة.