نجل نادية العراقية يتذكر تفاصيل وفاة ومرض والدته: أصعب رمضان في حياتي

تذكر أدهم محروس ابن الفنانة الراحلة نادية العراقية تفاصيل مرض والدته، وكواليس اللحظات الأخيرة في حياتها، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب أدهم محروس: «ده هيكون أصعب رمضان أعدي بيه في حياتي كلها مش بس عشان أمي مش موجودة معايا هي كمان تعبت في الأيام دي، الموضوع مش سهل خالص عليا لدرجة أن حتى شكل الفانوس بيوجع قلبي كل شكل و طعم موجود في رمضان متصل بكل لحظات في المستشفي من تعب وخوف وتوتر وأمل وصبر وحيرة حسيت بيهم».

وأضاف أدهم: «طبعا العجز إني أشوف أغلى إنسان قدامي بيعاني ومش عارف أساعده غير أني أفضل جانبه بكتاب ربنا للقراءة وأعمله رقيه شرعية طول الليل على أمل إنها هتكون معايا الصبح».

أدهم محروس يتذكر والدته

واختتم أدهم محروس: «أرجو بس أي حد بيحبني يقرأ الفاتحة لأمي ويدعو لها في الأيام المفترجة دي».

وفاة الفنانة نادية العراقية

في 4 مايو رحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث عانت من نقص الأكسجين، وحُجزت في الرعاية لمدة أسبوعين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل الرعاية عن عمر ناهز الـ58 عاما.

وأعلنت نادية العراقية يوم 30 أبريل الماضي إصابتها بفيروس كورونا وكانت في شهر رمضان المبارك حيث نشرت وقتها معلنة اعتكافها لأول مره في رمضان حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أول مرة في حياتي اعملها واطفي التلفزيون 30 يوم وأقدر استغني عنه.. رمضان حلو في الاعتكاف وحاسمع إذاعة القرآن فقط.. الحمد لله».