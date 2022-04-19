«ريما» دخلت القلوب في رمضان 2022.. تتألق دراما وإعلانات

تخطف الكاميرا بخفة ظلها وتعبيرات وجهها الجريئة رغم صغر سنها.. تصدّرت الطفلة ريما مصطفى مواقع التواصل الاجتماعى خلال العام الماضي في مسلسل «خلّى بالك من زيزي»، وتطل على المشاهدين في رمضان الحالي كضيفة شرف في مسلسل «الكبير» الجزء السادس، وإعلان إحدى المدن الجديدة برفقة النجم كريم عبدالعزيز لتدخل الطفلة «ريما مصطفى»، عالم الفن بأدوار تعلق في الأذهان وتصبح «نجمة في صغرها».

كواليس «ناظو» في مسلسل اللعبة

دور «ريما»، صاحبة الـ8 سنوات في فيلم «حامل اللقب»، جعل بطله «هشام ماجد»، يعجب جدًا بها، ويطلبها للمشاركة معه في الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، في دور «ناظو» الطفلة التي هزمت «ماظو» في اللعب، وأخذت منه رقصته وكل ما يملك بحيلها الذكية على الرغم من صغر سنها، ذلك الدور الذي عشقه جمهور المسلسل الكوميدي.

كواليس مسلسل «اللعبة»، مع هشام ماجد وشيكو، لا تنسى بالنسبة لريما، خاصة وأن «ماجد» من فنانيها المفضلين الذين تمنت العمل معهم، وهو ما تحقق مرتين، وفق حديث والدتها مع «الوطن»، مضيفة أن التصوير معهم كان ممتعًا: «كان لوكيشن كله لعب وحب وحنية من كل الفنانين معاها»، ومنهم ميرنا جميل ومي كساب، وكذلك المخرج معتز التوني.

والدتها: «الناس بتطلب تعمل معاها الرقصة في الشارع»

«شطارة ريما»، في التصوير أبهرت طاقم عمل «اللعبة»، بحسب والدتها: «بتدخل في المود علطول لوحدها.. كانوا بينبهروا وهما بيراجعوا المشاهد إنها بتكون حافظة جدا ويقعدوا يسقفولها»، وهو ما انعكس على نجاح دورها في المسلسل، وإعجاب الجمهور بها وبشخصية «ناظو»: «الناس في الشارع بتشوفها يطلبوا يعملوا معاها رقصة الناظو شيك»، والتقاط الصور التذكارية معها.

تريند «يا فلاحة»

«إحنا عرفنا إن اسمك عطيات مش تيتو وإن إنتي كمان فلاحة.. يا كدابة»، تلك العبارة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وتحولت إلى كوميكس بصورة «ريما» بعد أن قالتها لطفلة أخرى ضمن أحداث مسلسل «خلي بالك من زيزي»، إذ أدت الطفلة تلك الجملة بتعبيرات وجه لا يجيدها سوى الفنانون الكبار، ما جعلها «تريند»، رمضان الماضي ولمدة أشهر بعده.

النجاح الضخم لـ«ريما»، في «خلي بالك من زيزي»، جعلها معروفة في الشارع بشكل كبير، رغم صغر سنها، حسبما أوضحت والدتها: «مكنتش مستوعبة الفكرة لما الناس كانت بتطلب تتصور معاها»، إلا أنها أحبت حب الجمهور لها، خاصة أنهم من جميع الأعمار.

البداية الفنية للطفلة الطالبة بالصف الثالث الابتدائي جاءت من خلال رؤية المخرج والمؤلف تامر محسن لبعض الفيديوهات الخاصة بها، وعلى الفور أعجب بطلتها الخاطفة للقلوب، وطلبها معه في فيلم وثائقي، وبعده في إعلان برنامج «ماما دوت أوم»، لتبدأ الأسرة في التركيز على موهبة طفلتها بنصيحة من المخرج.

الأعمال الفنية لـ«ريما»

وشاركت «ريما» في 8 أعمال فنية ما بين 3 أفلام و5 مسلسلات، أولها كان «أسود فاتح» 2020، وتشارك في رمضان الجاري مع النجم أحمد مكي في مسلسل «الكبير»، الجزء السادس كضيفة شرف مثل الفنانين الكبار، إذ توازن الطفلة بين الدراسة والتصوير: «بترجع تذاكر وساعات بتعمل الواجب في اللوكيشن وهي شاطرة جدا»، وتأمل في أن تصبح فنانة كبيرة أو مُدرسة.

المثل الأعلى لـ«ريما» بين الفنانات هي دنيا سمير غانم، نظرًا لموهبتها الكبيرة وقدرتها على الغناء والتمثيل والأداء الاستعراضي معًا، كما تتمنى أن تعمل مع أكرم حسني بعد أن حققت حلمها بالتمثيل مع هشام ماجد، فضلا عن أنها تعشق الفنان تامر حسني كثيرًا.