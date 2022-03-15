أحداث مسلسل اللعبة الحلقة 19.. ظهور أحمد شيبة كضيف شرف

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل اللعبة الحلقة 19، والتحدي الجديد الذي حدث بين «مازو» و«وسيم»، بعد أن استلم الثنائي أوتوبيسا جديدا يجمع كلاً منهما أشياء بحرف الألف بعد لعبة «أتوبيس كومبليت»، وعاقبت اللعبة «وسيم» بإعطائه أوتوبيسا غير صالح للاستخدام بالشكل الكافي، ويعرض المسلسل على منصة شاهد.

أحداث مسلسل اللعبة الحلقة 19

ظهر الفنان أحمد شيبة كضيف شرف في الحلقة الـ 19 من مسلسل اللعبة، ضمن فريق «وسيم» حيث إنه كان ضمن إتمام المهمة الخاصة به أن يقابل المطرب أحمد شيبة ويدخل الأوتوبيس معه، بالاضافة إلى جمع أشياء تبدأ بحرف الـ أ .

كما شهدت الحلقة أيضاً تطور الخلاف بين شويكار التي تجسد دورها الفنانة عارفة عبدالرسول و بسيوني الذي يجسد دوره الفنان سامي مغاوري، حيث لجأ كل منهما إلى رفع قضية للحصول على حضانة الطفل.

وتنتهي أحداث الحلقة بفوز وسيم على مازو، حيث إنه استطاع أن يجمع كل مايبدأ بحرف الـ أ في أتوبيسه قبل مازو، وخسر فريق مازو بسبب خطأ البواب في إحضار «كنتالوب» بدلاً من «أناناس»، فقد أدى ذلك إلى خسارة «مازو»، رغم أنه تفوق على «وسيم» في الجولتين السابقتين، وفاز بمكافأة نحو ٣ ملايين جنيه.

أحداث مسلسل «اللعبة»

على مدار الأجزاء الـ 3 السابقة، يتنافس كل من وسيم ومازو وهما الزميلان منذ صغرهما، ويحاول كل منهما الفوز على الآخر، يأتي ذلك في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد

أبطال مسلسل «اللعبة»

الجزء الثالث المسلسل بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.