جاسمين طه زكي توضح حقيقة سرقة مجوهراتها.. بقيمة 15 مليون جنيه

حالة من الجدل صنعتها الإعلامية جاسمين طه زكي، أمس، بعدما انتشرت أخبار تفيد سرقة مجوهراتها التي تصل قيمتها إلى 15 مليون جنيه، وتقديمها بلاغ ضد من سرقها.

جاسمين طه زكي توضح حقيقة سرقة مجوهراتها

«الخبر غير صحيح» بهذه الكلمات نفت الإعلامية جاسمين طه زكي ما تردد بشأن سرقة مجوهراتها لـ«الوطن»، موضحة أن الرقم الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كبير للغاية، مشيرة إلى أن تلك الأخبار عارية من الصحة.

محطات في حياة جاسمين طه زكي

من المعروف عن الإعلامية جاسمين طه زكي صوتها الرخيم، وأداؤها المتميز في تقديم برامجها، فهي من أبناء التلفزيون المصري، حيث بدأت مراسلة قبل أن تتجه لتقديم البرامج.

جاسمين طه زكي ابنة العميد طه زكي، وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق، وتزوجت من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس وزراء مصر في عهد عبدالناصر والسادات، وهي في الفرقة الثانية بالجامعة، وأنجبت خلال دراستها الجامعية.

درست الاقتصاد، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية، كما شاركت في تقديم أكثر من مهرجان، من بينهم مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أبرز برامج جاسمين طه زكي

من أبرز البرامج التي قدمتها الإعلامية جاسمين طه زكي برنامج «البيت بيتك»، و«صباح الخير يا مصر»، و«أوبرا شوو»، و«ويك إند»، وكذلك شاركت في تقديم برنامج «نادي السينما».

آخر ظهور الإعلامية جاسمين جه زكي

آخر ظهور لها كان ضمن لجنة تحكيم برنامج «الدوم»، ضمن لجنة التحكيم، وكان دورها اختيار المذيعات، وكانت تُعرض حلقات الدوم يومي الخميس والجمعة على قناة ON، في العاشرة مساء وهو إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب، ويعتمد البرنامج على منافسات المتسابقين في أكبر البرامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب المصرية في التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.