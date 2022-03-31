محافظ بورسعيد: عملية توريد القمح للصوامع واجب قومي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنّ عملية توريد القمح من المزارعين للصوامع الحكومية تعد واجبا قوميا، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين.

استعداد الصوامع لاستقبال موسم توريد القمح

ووجّه المحافظ عبر بيان صحفي، برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد، ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، كما وجّه بضرورة توفير مواقع أخرى مناسبة طبقا للمعايير والضوابط لتوسيع نقاط تجميع الأقماح.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد الموسع بديوان عام المحافظة، لمناقشة الضوابط والآليات لتيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين، استعدادا لبدء موسم الحصاد والتوريد مطلع أبريل المقبل، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء حيدر منصور، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والمزارعين ورؤساء الأحياء ومسؤولي الصوامع والمطاحن ومديرية التموين ومديرية الزراعة.

تشكيل لجان لمتابعة توريد القمح من المزارعين

وكذلك وجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسته وأخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح، وإعداد كشوف معتمدة وعمل حصر شامل بمزارعي الأقماح والمساحة المنزرعة على أرض الواقع بنطاق المحافظة، وكذلك بالتجار المسؤولين عن عملية جمع وتوريد الأقماح، موجّها بالمتابعة الميدانية وفحص الأقماح والتأكد من جودتها وصلاحيتها.