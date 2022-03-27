انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في بورسعيد والسويس وسوهاج.. 4 أيام

أطلق اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طب الأسرة بمدينة التوفيق بحي عتاقة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.

الحفناوي: فرق ثابتة ومتحركة جاهزة للعمل

وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنه تم التنسيق والتجهيز والإعداد الجيد للحملة في الوحدات الصحیة ومكاتب الصحة، فضلا عن الفرق المتنقلة المنوط بها تطعيم الأطفال في المنازل ودور الحضانة، لافتا أن الحملة تستهدف تطعيم 121 ألفا و282 طفلا بمحافظة السويس، بمشاركة 243 فرقة طبية.

تطعيم 917 ألف طفل في سوهاج

وفي سوهاج، قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، إنه تم وضع استراتيجية للعمل، يتم من خلالها التحرك لتطعيم جميع الأطفال المقيمين بالمحافظة سواء المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى خمس سنوات مجانا.

وأوضحت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، أن الأطفال المستهدف تطعيمهم يبلغ عددهم 917 ألفا و926 طفلا، من خلال 2739 فريقا طبيا.

350 فريقا طبيا لتطعيم الأطفال في بورسعيد

وفي بورسعيد، دشن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لتطعيم 101417 طفلا وطفلة على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على توفير كافة التيسيرات اللازمة والمطلوبة لتسهيل مهام عمل الفرق المتحركة والثابتة التي تشارك في الحملة للوصول لجميع الأطفال المستهدفين بكافة مناطق المحافظة، ويبلغ عدد الفرق الطبية المشاركة 350 فريقا طبيا تم تدريبهم على القيام بأعمال التطعيم، بالإضافة إلى توفير 126775 جرعة تم ورودها من وزارة الصحة.