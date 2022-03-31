الإفتاء تنظم احتفالًا رسميًّا الجمعة بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان

تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا، مساء غد الجمعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

استطلاع هلال شهر رمضان

يحضر حفل دار الإفتاء: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المستشار عمر مروان وزير العدل، أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادي القصبي، عدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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استعدادات الإفتاء في رمضان

صرح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلَّة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد، تجنبا لحدوث أي بلبلة بين الناس جراء ذلك.