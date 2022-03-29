«مدبولي» ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال «الإفتاء» باستطلاع هلال رمضان

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك يوم الجمعة المقبل.

استطلاع هلال رمضان

دعت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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دار الإفتاء

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر رمضان المبارك 2022، يوم الجمعة، وذلك بحسب ما أعلنته، في بيان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين، إذ قالت فيه: «نستطلع هلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم، اللهم بلغنا رمضان».