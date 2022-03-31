أسعار السمك البلطي في الأسواق اليوم الخميس.. البلطي بـ24 جنيها

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار السمك في الأسواق مع اقتراب شهر مضان الكريم خاصة السمك البلطي، لشراء الاحتياجات الأساسية للأسرة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السمك في الأسواق نستعرض سعر السمك البلطي الذي يعد مصدر غني بالبروتين وذلك وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

أسعار السمك البلطي في الأسواق

اختلف سعر كيلو السمك البلطي بين 33 إلى 37 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق، وجاء سعره في سوق العبور بين 24 جنيها حتى 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 50 جنيها حتى 60 جنيها للكيلو الواحد، أما سمك السردين فتراوح سعره بين 30 حتى 35 جنيها للكيلو الواحد، واختلف سعر سمك التونة بين 45 جنيها حتى 55 جنيها للكيلو الواحد، أما الجمبري اختلف سعر الكيلو منه بين 150 جنيها حتى 400 جنيه باختلاف النوع والحجم، وفي سوق العبور تراوح سعر كيلو سمك الماكريل المجمد بين 25 و35 جنيهًا، واختلف سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو جرام، أما كيلو سمك السردين فتراوح سعره بين 20 جنيها حتى 30 جنيها للكيلو الواحد في سوق العبور، واختلف سعر السمك البوري بين 34 إلى 44 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

ويعد السمك مصدرا غنيا بالبروتين بجودة عالية ودهون قليلة، كما أنّه يمد الجسم بالكالسيوم والفسفور والحديد والبوتاسيوم للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض، ويساعد تناول السمك على إمداد الجسم بالأوميجا 3 والمعادن الضرورية بنمو الأعصاب والأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها، كما يساهم تناول السمك مرة على الأقل اسبوعيا لكبار السن على تقليل خطر الإصابة بألزهايمر والخرف.

وتساهم الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة بالسمك، في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما أنّه يحد من تجلط الدم ويسيطر على معدلات ضغط الدم ويحسن مرونة الأوعية الدموية كما يقي من التهاب المفاصل والإصابة بالسرطان.