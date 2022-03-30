أسعار السمك اليوم الأربعاء الموافق 30-3-2022 للمستهلك

تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار السلع الغذائية المختلفة، كاللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق، ويزداد الاهتمام مع اقتراب شهر رمضان الكريم لشراء احتياجات الشهر الكريم، وأبرزها الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، ما يساعد على تعزيز صحة الدماغ وفق تقرير منظمة الصحة العالمية.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السمك في الأسواق، نستعرض أسعار مختلف الأنواع «بلطي، بوري، سردين، وجمبري» للمستهلك، وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها وذلك على النحو التالي:

سعر السمك البلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 33 إلى 37 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر السمك البوري

سجل سعر كيلو السمك البوري بين 50 جنيها حتى 60 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الجمبري

اختلف سعر كيلو الجمبري بين 150 جنيها حتى 400 جنيه باختلاف النوع والحجم.

سعر سمك التونة

تراوح سعر سمك التونة بين 45 جنيها حتى 55 جنيها للكيلو الواحد.

سعر سمك السردين

اختلف سعر سمك السردين بين 30 حتى 35 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الأسماك في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسوق العبور، نستعرض أسعار السمك في المختلفة بسوق العبور على النحو التالي:

سعر سمك الماكريل في سوق العبور

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل المجمد بين 25 و35 جنيهًا.

سعر سمك السردين في سوق العبور

بدأ سعر سمك السردين في سوق العبور من 20 جنيها حتى 30 جنيها للكيلو الواحد.

سعر سمك البوري في سوق العبور

تراوح سعر السمك البوري بين 34 إلى 44 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سعر الجمبري في سوق العبور

اختلف سعر كيلو الجمبري في سوق العبور بين 90 جنيها حتى 200 جنيه.

سعر سمك المكرونة في سوق العبور

وتراوح سعر سمك المكرونة المجمدة بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو جرام.