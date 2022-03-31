القوى العاملة تعلن حاجتها لموظفين للإشراف على الانتخابات العمالية

أعلنت وزارة القوى العاملة، حاجتها إلى موظفين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، عن الدورة النقابية 2022/2026، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

الإشراف على الانتخابات العمالية

وعلى من يرغب في المشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط: https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index، على أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية: «صورة بطاقة الرقم القومي، بيان حالة وظيفية، وموافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة».