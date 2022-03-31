رئيس التحرير

محمود مسلم

القوى العاملة تعلن حاجتها لموظفين للإشراف على الانتخابات العمالية

كتب:

ماهر هنداوي
11:09 ص | الخميس 31 مارس 2022
محمد سعفان - وزير القوى العاملة

محمد سعفان - وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، حاجتها إلى موظفين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، عن الدورة النقابية 2022/2026، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة.

الإشراف على الانتخابات العمالية

وعلى من يرغب في المشاركة في الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط: https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index، على أن يرفق باستمارة التسجيل المستندات التالية: «صورة بطاقة الرقم القومي، بيان حالة وظيفية، وموافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة».

 

اقرأ المزيد:

إهداء وزير القوى العاملة نموذج «مونوريل» لرعايته العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة: مونوريل العاصمة الإدارية نقلة حضارية للدولة المصرية

عاجل.. «القوى العاملة» بالنواب توافق نهائيا على صرف العلاوة والمعاشات وزيادة الحافز

عاجل.. «القوى العاملة» بـ«النواب» توافق على مواد صرف العلاوات أول أبريل

«القوى العاملة» بـ«النواب» توافق على تعجيل صرف العلاوة وزيادة الحافز الإضافي

القوى العاملة تبدأ قبول طلبات تدريب شباب الخريجين اليوم.. مجاني و«أون لاين»

القوى العاملة: تعيين 827 بينهم «10 قادرون باختلاف» في بني سويف  

القوى العاملة: تحويل 905 آلاف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.