القوى العاملة: تحويل 905 آلاف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ74 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 40 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

تحويل باقي المستحقات للعمالة المغادرة

وأوضح الوزير في بيان عنه، أنّ المستحقات بلغت قيمتها 49 ألفا و411 دولارا، أي ما يعادل 905 آلاف و212 جنيها مصريا تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة المغادرة.

صرف المستحقات

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك، عبر طلعت السيد، الملحق العمالي، رئيس مكتب التمثيل العمالي في الأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية في الأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال كان الاسم موجودا، فعلى المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنّه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنّه سيتولى التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها، حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.