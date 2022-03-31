«الأرصاد» للمواطنين: متقلقوش من الـ36 درجة في أول يوم رمضان.. الرطوبة منخفضة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ غدا الجمعة سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بنحو 5 أو 6 درجات اليوم، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، أما ذروة الارتفاعات فإنها ستكون يوم السبت المقبل، وهو ما يتوافق فلكيا مع شهر رمضان الكريم.

الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون مماثلا للصيف

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن درجة الحرارة العظمى يوم السبت ستكون 36 درجة مئوية في فترات النهار، مقابل 16 و17 درجة في العظمى، أي أن الأجواء ستكون في النهار شديدة الحرارة، وباردة ليلا، مشيرةً إلى أن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية منخفضة، وهو ما سيجعل الإحساس بدرجات الحرارة غير مماثل لفصل الصيف.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «منقلقش من الـ36 درجة مئوية، نسب الرطوبة منخفضة نهارا وليلا، وتبلغ أقل من 35% في النهار، وهو ما لن يجعلنا نشعر بارتفاعات درجات الحرارة».

انخفاضات في درجات الحرارة

وأوضحت: «بعد هذه الارتفاعات على مستوى درجات الحرارة، قد نتعرض لانخفاضات، ولكن لن يكون بالشكل الذي شهدناه في الأسابيع الماضية، فقد بدأنا الأجواء الربيعية، أي أن درجات الحرارة إذا انخفضت فإنها ستسجل معدلات طبيعية تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، وبعد يوم السبت سنسجل انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لتصل العظمى إلى 31 و32 درجة يومي الأحد والاثنين».