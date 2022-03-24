الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وحقيقة ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان

تقلبات جوية عديدة شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير تزامنا مع تساقط أمطار في بعض المدن والمحافظات، ومع بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء، يتساءل الكثيرون عن موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما كشفت تفاصيله الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.

وقالت منار غانم لـ«الوطن» إن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد سمة فصل الربيع دائما، موضحة موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت أنه من المقرر أن تشهد البلاد اعتبارا من غدٍ الجمعة تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية مع ارتفاع الحرارة درجة واحدة، مشيرة إلى أن يوم السبت المقبل سيكون بداية التحسن التام في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا.

وواصلت أنه مع نهاية الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، حيث تشهد البلاد ارتفاعا بدرجات الحرارة أكثر من معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 19 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.