«الأرصاد» تكشف موعد ارتداء الملابس الخفيفة وتحذّر من طقس الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الارتفاعات التدريجية لدرجات الحرارة، وكانت العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 27 درجة مئوية، ويتوقع أن ترتفع اليوم بنحو درجتين لتكون 29 درجة خلال فترات النهار، مع زيادة ملحوظة في سطوع أشعة الشمس على الأنحاء كافة.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي: «إحساسنا بالطقس في فترة النهار سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الشمالية الغربية للبلاد ودافئ على محافظات الشمالية الشرقية، وحار على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار».

التقلبات الجوية مستمرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «التقلبات الجوية مستمرة معنا حتى أعياد شم النسيم على الأقل، والطقس في فترة النهار يكون حار أو شديد الحرارة، وفي الليل يكون باردا، وبعد أعياد شم النسيم ستستقر درجات الحرارة، وبعدها يمكننا تخفيف ملابسنا وارتداء الملابس الصيفية».

ارتداء الملابس الشتوية

وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة الليل، وفي الأيام المقبلة سنشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ويمكن تخفيف الملابس نهارا، لكن في فترات الليل، ستظل درجات الحرارة منخفضة، والفارق سيتجاوز 15 درجة مئوية في الليل والنهار.