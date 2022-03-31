اختبار 40 طالبا بمدرسة الضبعة النووية ضمن مسابقة مايكروسوفت الدولية

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات الاختبار الإلكتروني لطلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية المتقدمين للمشاركة في مسابقة مايكروسوفت الدولية، وذلك بقاعات مركز التطوير التكنولوجي في مدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية بنين، وسط مدينة مرسى مطروح، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

40 طالبا بمدرسة الضبعة النووية يؤدون الاختبارات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن 40 طالبا من مدرسة الضبعة النووية أدوا الامتحان بقاعات الحاسب الآلي المجهزة طبقا للفترات الزمنية المخصصة لهم، مضيفاً أنه اطمئن على توافر الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب مشيدا بالجدية والانتظام داخل اللجان.

150 دولة تشارك في مسابقة مايكروسوفت

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المسابقة الدولية تُجرى في مصر تحت إشراف قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، مشيراً الى أن المسابقة من أكبر المسابقات على مستوى العالم فى الحاسب الآلي والتي تقام فى أغسطس من كل عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للطلاب من سن 13 حتى 18 عامًا، ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم بحصول الطالب على أعلى درجة فى الاختبار وأقل وقت للاجتياز .

جدير بالذكر أن مدرسة الضبعة النووية تعد المدرسة الأولى والوحيدة في مجال الطاقة النووية في مصر والوطن العربي، وينضم إليها الطلاب الأوائل من مختلف المدارس الحاصلين على أعلى الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية، من خلال اختبارات التحاق صعبة ينجح خلالها المتميزين لتخريج دفعات بعد دراسة نظام خمس سنوات، لتأهيلهم للعمل بمجال الطاقة النووية أو استكمال دراستهم بكليات الهندسة بذات التخصص.