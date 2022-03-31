تسجيل 106 آلاف مواطن في جنوب سيناء بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تسجيل 106 آلاف و491 مواطنا من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء.

التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الخميس، وحدة طب أسرة رأس مسلة بمحافظة جنوب سيناء، فور وصوله للمحافظة، ضمن جولته الميدانية لعدد من المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة للوقوف على معدلات التطوير والإنجاز في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير تفقد خلال الجولة أقسام الوحدة المختلفة بعد تطويرها، والتي تضم عيادتين للرعاية الأساسية لتقديم خدمات طب الأسرة وخدمات متابعة الحمل وتطعيمات الأطفال، فضلا عن عيادة أسنان ومعمل دم ومعمل طفيليان، كما تقدم جميع خدمات الكشف الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية.

وأضاف أنّه من المقرر أن تقدم الوحدة الخدمات الصحية لـ4000 مواطن من المنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وجرى تسجيل 3 آلاف و341 مواطنا منهم، وجارٍ استكمال بيانات باقي المواطنين للتسجيل.

خدمات مستشفى رأس سدر

وقال إنّ الوزير تفقد خلال جولته مستشفى رأس سدر البالغ مساحتها 4 آلاف و475 متر مربع، بطاقة استيعابية 93 سرير، حيث تضم «16 سرير طوارئ، 46 سريرا داخليا، و11 سرير رعاية مركزة، 8 حضانات، و12 سرير للغسيل الكلوي)، فضلا عن 4 غرف للعمليات، لافتا إلى أنّ المستشفى يقدم خدمات القسطرة والعناية القلبية، كما يضم 9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات.

ولفت إلى أنّ الوزير استمع إلى شرح مفصل بشأن الوصف الوظيفي للمستشفى وأعمال التطوير الخاصة بها، عقب تفقده أقسامها المختلفة التي تتضمن «الداخلي، الرعايات، الغسيل الكلوي، المعامل، بنك الدم، الحضانات، والعلاج الطبيعي».

وأوضح أنّ المستشفى يقدم خدماته الطبية في تخصصات «الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الفم والأسنان، النساء والتوليد، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الرعاية المركزة، الأنف والأذن والحنجرة، الغسيل الكلوي، الرمد، العلاج الطبيعي، المعامل، وبنك الدم».

التطعيم ضد شلل الأطفال

وعلى هامش تفقد الوحدة حرص الوزير على متابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 27 مارس 2022، بهدف الحرص على سلامة وصحة الأطفال، وحفاظاً على مصر خالية من المرض.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وحدة طب أسرة رأس سدر البالغ مساحته 2000 متر مربع، ويضم 5 عيادات في تخصصات «الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، والأسنان»، فضلا عن معمل دم ومعمل طفيليات وصيدلية.

كما تفقد الوزير وحدة طب أسرة أبو صويرة، بأقسامها المختلفة التي تتضمن قسم «الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، والصيدلية»، لافتا إلى تسجيل 5 آلاف و940 ملفا فرديا، و1214 ملف أسرة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالوحدة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أنّ الوزير خلال جولته بالمستشفى ووحدات طب الأسرة، شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة وفقا للمعايير اللازمة لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ الوزير حرص على التحدث لأسر الأطفال بوحدات طب الأسرة خلال الجولة لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وللتأكد من حصول أبنائهم على اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور مصطفى حافظ، المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل للشؤون الفنية والتشغيل.

يذكر أنّ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات، وهي: «الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، وأسوان».