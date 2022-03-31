«تأثير التفكك الأسري على الصحة النفسية للنشء».. حلقة بحثية بـ«ثقافة البداري»

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط، ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث برئاسة سحر مراد، حيث نظمت ثقافة البداري برئاسة محمد أبورحمة، حلقة بحثية عن تأثير التفكك الأسري على الصحة النفسية للنشء بقرية العقال البحري بالمدرسة الإعدادية بنات.

موضوعات هادفة تمس الشباب

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من عمر سلطان، مدير المدرسة الإعدادية بنات، الذي أشاد بتعاون قصر ثقافة البداري الدائم مع إدارة البداري التعليمية في موضوعات هادفة ومثمرة تمس الشباب، كما قدّم محمد أبورحمة، مدير قصر ثقافة البداري، الشكر والتقدير لإدارة البداري التعليمية وإدارة مدرسة العقال البحري الإعدادية بنات على التعاون المثمر مع الثقافة.

وتوالت الفعاليات بحديث للدكتور سامي نفادي، استشاري طب الأطفال، والذي تحدث عن قضية تأثير التفكك الأسري على الصحة النفسية للنشء في عدة نقاط، أهمها أسباب التفكك الأسري، وتأتي في بدايتها عدم المعرفة الكافية لدى الأزواج بمفهوم الزواج والمودة والرحمة فيه، ما يسبب مشكلات نفسية لدى الأطفال تؤثر على التكوين والنمو والتأثير الذهني والعقلي لديهم، موضحا أنّه يجب على الأسرة أن تدرك جيدا الهدف من تكوينها، وهو السكن المبني على المودة والرحمة.

أنواع التفكك الأسري

من جانبه، تحدّث الباحث الدكتور ممتاز عبدالكريم، بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، عن أنواع التفكك الأسري، ومنها النفسي والبنائي، كما تحدّث عن مراحل التفكك الأسري وتأثيره على السلوك الإجرامي للأطفال.

ودار نقاش بين المحاضرين والجمهور عن القضية، أعقب ذلك لقاء شعريا شارك به الشاعر صبرة سالم صبرة، والذي قدم بعضا من قصائده التي تدور حول قضية الترابط الأسري.

َوعلى التوازي، أقيمت الورشة الفنية للرسم قدمت فيها الفنانة نيرة رفعت شرحا مفصلا عن مبادئ الرسم البسيطة، بحضور مواهب القرية، وأنتجت عدة لوحات فنية متنوعة تناقش في إطار تعبيري قضايا التفكك الأسري ومخاطره والترابط الأسري وإيجابياته.