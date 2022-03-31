مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في القاهرة الجديدة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول ملابسات الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بمسرح الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بمصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى منة الله. م، في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبينت إصابتها بكسور في مناطق مختلفة من الجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارتها المتقدمة.

واقعة أخرى.. وفاة مسن في مشاجرة بالزيتون

وفي سياق آخر، استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة مسن في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون إخطارا من مستشفى السلام التخصصي بوصول مسن جثة هامدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى علي. ع، في العقد السادس من العمر، وكشفت التحريات أن هناك مشادة كلامية وقعت بين المتوفى وأحد الجيران، ووقع على أثرها على الأرض جثة هامدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.