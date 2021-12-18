وجدوها مخنوقة بحبل.. دفن جثة فتاة بنها وتكثيف البحث لضبط المتهم

أمرت جهات التحقيق في بنها بدفن جثة الفتاة «هايدي»، والتي عثر عليها بجوار طريق شبرا بنها الحر، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بعد تغيبها عن منزلها بقرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز كفر شكر.

كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وطالبت بسرعة ضبط المتهم، وكشف ملابسات وظروف الواقعة لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

بلاغ باختفاء هايدي وصفي

وكان قد تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز كفر شكر، بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى «هايدي وصفي» من قرية كفر عامر ورضوان مركز كفر شكر، عقب خروجها للذهاب للعمل بإحدى العيادات والمعامل الطبية ببنها.

وجرى إخطار اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، ووضع خطة بحث لمعرفة مصير الفتاة والكشف عن آخر رؤية لها وفحص علاقاتها في القرية بكفر شكر والعمل في بنها.

المعاينة تكشف حبلا حول رقبتها

وكشفت معاينة رجال الشرطة وجود حبل حول رقبتها، وعدم وجود إصابات واضحة في الجثمان وأنها توفيت نتيجة الخنق وجارٍ فحص الواقعة لتحديد مرتكبها.

كما كشفت التحريات عن أن المتوفاة شابة تبلغ من العمر 20 عاما، وتغيبت فجأة وأنها من أسرة بسيطة بالقرية، وليس لها أي عداوات أو مشكلات مع أحد، ولم يظهر عليها قبيل الحادث أي شيء غريب أو مريب.

وكثف رجال البحث من جهودهم حول غموض اختفاء فتاة تدعى هايدي وصفي من قرية كفر عامر وراضون بمركز كفر شكر بالمحافظة، أمس، إلى أن تم العثور على جثتها ملقاه على الطريق الحر بنها شبرا في نطاق مركز بنها.

وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعي لكشف عموض الحادث وبيان ملابسات الوفاة وطريقتها وسؤال أهل المتوفاه وفحص علاقاتها وآخر مرة ظهرت فيها.

ملابسات اختفائها قبل اكتشاف الواقعة

وطلب جهات التحقيق تحريات المباحث لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة ومرتكبيها.

التحريات: الفتاة كانت طبيعية قبل الحادث

كما كشفت المعاينة عن أن المتوفاه شابة تبلغ من العمر 20 عاما، وتغيبت فجأة أمس، وأنها من أسرة بسيطة بالقرية، وليس لها أي عداوات فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي على صفحات «فيس بوك» صورة الفتاة المجني عليها مطالبين بسرعة كشف غموض الحادث والتوصل لتفاصيل الواقعة التي أودت بحياة الفتاة.