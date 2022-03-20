العثور على جثة فتاة في شقة بمدينة نصر توفيت بجرعة مخدرات زائدة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في حالة تعفن داخل شقة في مدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرحت النيابة بالدفن، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة؛ تمهيدًا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة فتاة داخل شقة في مدينة نصر، وتبين العثور على جثة فتاة تدعى «هدى.م.م» 30 عاما، وتبين من الفحص أنّها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين أن الجثة في حاله تعفن ولا يوجد إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات المباحث عن أنّ الفتاة، كانت تتعاطى مخدرات بالشقة مسرح الجريمة، وتوفيت بسبب جرعة مخدرات زائدة، وجارٍ استكمال التحريات وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على سيدة مقتولة في السلام

كانت مباحث القاهرة، تمكنت من حل لغز العثور على جثة سيدة في حالة تعفن كاملة داخل منزلها في دائرة قسم شرطة السلام أول، وتبين أنّ ابنها قتلها وترك جثتها في المنزل، وأغلق الباب عليها حتى اكتشاف الواقعة.

وضُبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه قتلها لرفضها كتابة الشقة مكان العثور على جثتها باسمه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه وعرضه على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات.

بداية البلاغ

كان مأمور قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة سيدة تدعى «نجاح.ر» 58 عاما، وتبين أنّها في حالة تعفن، ونُقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي بأنّ المجني عليها، مصابة بكسر في الجمجمة، وعدة طعنات في الظهر، وأرسل التقرير إلى النيابة العامة.