عاجل.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في ظروف غامضة بالمطرية

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في دائرة قسم شرطة المطرية ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء اسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ، وطلبت النيابة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة

بداية البلاغ

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بسقوط فتاه من أعلي احد العقارات بدائرة قسم الشرطة ووفاتها في الحال ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة فتاة تدعي آيه م ف 24 سنه ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية ، وبالفحص تبين إصابتها بكسور ونزيف حاد ، وبالفحص تبين انها ترتدي كامل ملابسها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تجديد حبس مسن قتل ابنته وعشيقها في المرج

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسن 15 يوما لاتهامه بالقتل العمد لابنته وشاب اخر بمنطقة المرج بسبب وجود علاقة غير شرعية

بداية البلاغ

تعود الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بمقتل شاب وفتاه بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة فتاه في العقد الثالث من العمر جثة هامده ومصابه بعده طلقات نارية في منزلها بالطابق الأرضي ، كما تبين العثور علي جثة شاب في العقار المجاور ، وتم نقل الجثتين الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه

القبض علي المتهم

وكشفت التحريات بأن والد الفتاه وراء ارتكاب الواقعة ، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بارتكاب الواقعة لإكتشافة وجود علاقة غير شرعية بين ابنته والشاب المجني عليه ، وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة