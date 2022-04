تفاصيل 5 أغاني شهيرة في الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight

نجحت الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، والتي جاءت باسم «The Goldfish Problem» في تحقيق ردود أفعال إيجابية على المستوى العالمي، بعد ساعات من طرحها على منصة «Disney+»، حيث وصل تقييم الحلقة على موقع «IMBD» لـ 8.7، لتصبح واحدة من أعلى حلقات مسلسلات عالم «مارفل» تقيما على الموقع الشهير.

بخلاف الموسيقى التصويرية الأصلية التي ألفها الموسيقار هشام نزيه، تضمنت الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight خمس أغانٍ شهيرة تعرف عليها الجمهور بسهولة، من بينها «Every Grain of Sand» لـ بوب ديلن، إنتاج عام 1981، و«Man Without Love» غناء إنجلبرت همبردنك من عام 1968، بالإضافة إلى «Wake Me Up Before You Go-Go» غناء فرقة «وام» وهي من إنتاج عام 1984، والتي حصلت على عدد من الجوائز في ذلك الوقت.

نجاة ودي جي كابو في الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight

بينما تفاعل الجمهور العربي مع الحلقة الأولى من المسلسل بشكل أكبر من الجمهور الأجنبي، بسبب اللمسات المصرية التي وضعها المخرج محمد دياب والمؤلف الموسيقي هشام نزيه في الحلقات، فخلال الحلقة تم الاستعانة بمقطوعة موسيقية بعنوان «آراب تراب: صنع في مصر» لـ دي.جي كابوو، التي قدمها عام 2020، والتي أعاد توزيعها من أغنية «خسارة» للراح عبد الحليم حافظ، ويتم تشغيل الموسقى الإلكترونية لفترة وجيزة عندما يترك «ستيفن جرانت» المتحف في نهاية نوبته.

بينما تنساب أغنية «بحلم معاك» للمطربة نجاة، في الخلفية بالمطعم الذي جلس به بـ «ستيفن» بانتظار موعده، وهي آخر أغنية خارج الموسيقى التصويرية الأصلية التي تم سماعها في الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل Moon Knight

وتحمل الحلقة الأولى توقيع محمد دياب بالإضافة إلى الحلقات الثالثة والخامسة والسادسة، بينما أخرج الحلقتين الثانية والرابعة الثاني جاستن بنسون وآرون مورهيد، ومن المقرر أن يذاع المسلسل أسبوعيا بواقع حلقة في الأربعاء من كل أسبوع على منصة «Disney+»، حتى 4 مايو المقبل.