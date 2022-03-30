مسلسل Moon Knight.. كريم الحكيم إله القمر المصري يشارك نجوم هوليوود

حققت الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight للمخرج المصري محمد دياب، ردود أفعال إيجابية لدى جمهور «مارفل» على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من طرح الحلقة الأولى من إجمالي 6 حلقات، يجرِ عرضها على منصة «Disney+»، التي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، من بينهم أوسكار إسحاق وإيثان هوك.

ولم يكن المخرج محمد دياب، المبدع المصري الوحيد الذي شارك في مسلسل Moon Knight، إذ شهد المسلسل تواجد عدد من الفنانين والمبدعين المصريين من بينهم المونتير أحمد حافظ، والمؤلف الموسيقي هشام نزيه، وذلك بالإضافة إلى كريم الحكيم الذي أدى صوت إله القمر المصري «خونشو»، خلال الحلقة الأولى، ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة، ظهور عدد من الفنانين منهم أحمد داش، حازم إيهاب وغيرهم.

معلومات عن كريم الحكيم مسلسل Moon Knight

يعتبر كريم الحكيم مدير تصوير ومخرج وممثل، شارك في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، إذ عرفه الجمهور كممثل للمرة الأولى، من خلال مسلسل «ما وراء الطبيعة» للمخرج عمرو سلامة، من خلال شخصية «لوي»، بينما شارك كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها «زوجة مفروسة جدا»، «الثمن» و«الجامعة».

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight، مع عامل المتحف «ستيفن جراند» الذي يعاني من انقطاع في التيار الكهربائي وتأتيه ذكريات من حياة أخرى، وعندما يذهب للنوم في إحدى الليالي يستيقظ في بلد أخرى، ويشهد اجتماع للعبادة بقيادة آرثر هارو، والذي يطلب منه جعرانا كان في حوزته دون علمه، وأثناء هربه من محاولة قتل ينقذه صوت غامض في رأسه دون علمه، ليستيقظ في منزله ويكتشف مرور يومين منذ نومه، ويجد هاتفا وبطاقة مخفين في منزله وتلقى بعد ذلك مكالمة من سيدة غامضة تدعوه «مارك»، وفي اليوم التالي بالعمل يواجه هارو الذي يكتشف أنه خادم للألهة «عميت»، ليتحول جراند إلى محارب للدفاع عن نفسه.

وتضمن أحد مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight، تشغيل أغنية «بحلم معاك»، للفنانة نجاة.