عاجل .. انطلاق مؤتمر إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية السودانية بالقاهرة

انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر التوقيع على إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية السودانية، الذي تحتضنه مصر، ضمن جهود توحيد فصائل الحزب الاتحادي الديمقراطي، أحد أقدم الأحزاب السياسية في السودان، وهي الوحدة التي تتم برعاية من الدولة المصرية.

ويُعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني من أكبر وأعرق الأحزاب السودانية، والتي شهدت انفصال عدد من قياداته عن قواعد الحزب، ليتم تشكيل عدة أحزاب أخرى، ويجري تشكيل «الوحدة الاتحادية التنسيقية»، في إطار الجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار السودان، والاستعداد لتكوين كتلة وطنية تخوض الانتخابات السودانية المقبلة، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها «الخرطوم» حاليا.

وبموجب الاتفاق، سيتم تنسيق الجهود، وتشكيل وحدة وطنية بين أجنحة حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، سواء «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، و«الحزب الاتحادي الديمقراطية القيادة الجماعية»، و«التجمع الاتحادي المُعارض»، لما لهم من قواعد جماهيرية سودانية قوية.

يذكر أنّ مُسمى «الحزب الاتحادي»، نشأ في دولة السودان عام 1953، عبر أصوات بعض القيادات الحزبية والسياسية السودانية التي تُنادي بتحقيق الوحدة مع مصر، لكن تم الاستقرار على انفصال دولة السودان عن بريطانيا ومصر في هذا التوقيت، لتكون دولة مستقلة.

وشغل إسماعيل الأزهري، أول رئيس وزراء لجمهورية السودان عقب الاستقلال عن مصر وبريطانيا، منصب رئيس الحزب بعدما قاد به جهود «استقلال السودان»، ويرأسه محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية، المُسمى باسمه شارع الميرغني في مصر الجديدة في القاهرة، وهو أحد أكبر القيادات السياسية في دولة السودان.

وتعيش دولة السودان حالياً بعض الاضطرابات السياسية والأمنية، والتي تجعلها في وضع صعب، ما دفع القيادة السياسية المصرية لبذل جهود لتوحيد الحزب الاتحادي الديمقراطي، باعتباره من أقدم الأحزاب السودانية، ضمن الجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار السودان.