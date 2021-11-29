البرهان يتعهد لـ الاتحاد الأوروبي بحماية الفترة الانتقالية في السودان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفرق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأحد، بمبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي، أنيت ويبر، التي تزور الخرطوم حالياً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتعهد «البرهان»، خلال اللقاء مع المسؤولة الأوروبية، بحماية الفترة الانتقالية، ودعمه لحكومة الكفاءات الوطنية التي من المزمع تشكيلها من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في الأيام المقبلة.

من جانبها، أشارت «ويبر»، إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال السياسي في السودان من أجل قيام الانتخابات.

بدورها، أوضحت مصادر لـ شبكة «سكاي نيوز»، أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سيتوجه إلى «الفشقة» صباح اليوم الاثنين، لتفقد القوات على الحدود الشرقية.

وكان الجيش السوداني، أعلن أمس الأحد، مقتل عدد من جنوده في هجوم للقوات الإثيوبية في منطقة «الفشقة»، موضحا أن قواته العاملة في تأمين الحصاد بـ «الفشقة الصغرى» في منطقة بركة نورين، تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضي السودان.

وفي سياق متصل، قال حمدوك، أمس الأحد، إنه من الضروري، إجراء انتخابات المحليات، واصفا ذلك بأنه بداية عملية للتحول الديمقراطي في السودان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح «حمدوك»، لدى استقباله مجموعة من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، أنه يجب الشروع فوراً في إجراء انتخابات المحليات، مضيفا: «هذا أمر لا تحتاجون فيه لإذن من أحد، وفي ذلك تدشين عملي للتحول الديمقراطي».

«حمدوك» يدعو جميع الشباب لـ الاستمرار في قضايا البناء القاعدي

ودعا «حمدوك»، جميع الشباب للاستمرار في قضايا البناء القاعدي، وجدد رئيس الوزراء السوداني، التأكيد على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات.

وأشار رئيس الوزراء السوداني، إلى أن الإعفاء من المناصب في السودان لا يعني عدم المحاسبة.