محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ، داعيا الله أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصر.

تهنئة رئيس الجمهورية

وبعث المحافظ برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قال فيها: «بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم العظيم، وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة، وبالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط، نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز».

وأضاف «سوف يسجل التاريخ لكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير».

تهنئة رئيس مجلس الوزراء

كما أرسل محافظ أسيوط برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيسي مجلسى النواب والشيوخ، ووكلاء المجلسين وشيخ الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية، وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة.

كما هنأ المحافظ أهالي أسيوط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة حلول الشهر الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها السياسية وأن ينعم عليها بالخير الدائم.