قدم 18 فيلما في عامين وأخفى خبر مرضه.. هل خطط بروس ويليس للاعتزال؟

أثار خبر اعتزال النجم الأمريكي بروس ويليس، أمس الأربعاء، حالة من الحزن لدى محبيه في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد معرفة أن اعتزاله التمثيل مرتبط بأزمة صحية أدت إلى فقدانه القدرة على التعبير بالكلام، وهو ما كشفته عائلته خلال الساعات الماضية، بسبب إصابته بمرض «الحبسة» التي تسبب صعوبة أو فقدان القدرة عن التعبير سواء بالكلام أو الكتابة، وصعوبة التواصل.

ولكن كان الغريب بالنسبة للبعض خبر الاعتزال في الوقت الذي كان يشارك فيه بروس ويليس في مجموعة كبيرة من الأفلام على مدار العامين الماضيين، إذ شارك في 8 أفلام خلال 2021، و7 أفلام في 2022 من بينهم 5 أفلام لم يتم عرضهم حتى الآن، بالإضافة إلى 3 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج وانتهى من تصوير أدواره بهم.

مصدر: بروس ويليس وضع خطة

كشف مصدر مقرب من الممثل البالغ من العمر 67 عاما، أنه كان يحاول إبقاء معاناته الصحية بعيدا عن دائرة الضوء، قائلا: «كان بروس يكافح منذ بعض الوقت، لقد حاول الحفاظ على خصوصية معاناته الصحية، ولكن في العام الماضي، بدأت صحته في التدهور أكثر، لذلك وضع خطة لإنتاج مجموعة من الأفلام وتحقيق أكبر قدر ممكن من الناحية المهنية، حتى يتمكن من التقاعد والاعتناء بأسرته».

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وأضاف المصدر، وفقا لما نشره موقع «ET»: «عائلته قريبة منه للغاية واقتربوا جميعا أكثر للاعتناء به، إنهم يبذلون قصارى جهدهم للاستمرار في حياتهم الطبيعية ويكونوا سعداء، ولكن رؤية بروس في مثل هذه الحالة كانت صعبة للغاية بالنسبة لهم».

سكوت ويليس: تدهشني حالة الحب المتدفق

حرص عدد كبير من النجوم في هوليوود على تقديم رسائل دعم لـ بروس ويليس، من بينهم سارة بولسون، التي لعبت دور البطولة إلى جانب الممثل في فيلم «Glass»، قائلة: «لقد كان شريكا رائعا في التمثيل بالنسبة لي»، كما علقت الممثلة ديبي مازار، قائلة: «نحن نحب بروس كثيرا، نرسل الحب لك ولعائلتك، لقد قدم لنا الكثير، أتمنى أن يستريح ويستعيد عافيته».

ومن جانبها، عبرت سكوت ويليس، عن امتنانها لدعم نجوم هوليوود لوالدها بعد إعلانها اعتزاله التمثيل، قائلة عبر حسابها على «انستجرام»: «تدهشني حالة التدفق الرائع من الحب الذي أعيشه الآن»، متابعة: «أشكركم جميعا على الظهور بمنتهى الرقة والحب المذهل لأبي وعائلتي بأكملها».