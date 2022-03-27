ضبط متهم بقتل شاب لخلاف على المواد المخدرة في دمياط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، القبض على متهم بقتل أحد الأشخاص بقرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بسبب خلافات على المواد المخدرة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وشهدت عزبة «ماريا»، التابعة لقرية كفر الغاب، بدائرة مركز كفر سعد في محافظة دمياط، مساء الجمعة الماضية، واقعة إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية في محاولة للسيطرة على الأوضاع بالقرية، وضبط المتهم.

مقتل شاب في إطلاق نار بكفر سعد

وتلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطاراً من مركز شرطة كفر سعد يفيد إبلاغ الأهالي بقيام شخص يُدعى محمد علاء، بإطلاق النار على آخر يُدعى محمد ربيع، 25 سنة، وتم نقله إلى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله المستشفى.

وقال شهود عيان، إنهم أثناء تواجدهم بأحد مقاهي عزبة «ماريا»، لمتابعة مباراة منتخبي مصر والسنغال، سمعوا صوت إطلاق نار وصراخ، وتبين قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على آخر، بسبب المخدرات.

وعلى الفور، انتقلت قيادات مركز شرطة كفر سعد ومديرية أمن دمياط، للسيطرة على الوضع، وضبط الجاني الذي لاذ بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شاب حرقا

وفى سياق متصل، قررت النيابة العامة، حبس شاب قتل طالبا جامعيا حرقاً في مدينة دمياط الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دمياط الجديدة تلقى بلاغاً بقيام شاب يُدعى أدهم مصطفى موسى، محبوس، بسكب البنزين على آخر يُدعى مصطفى سراج، طالب بكلية التجارة، جامعة دمياط، وإشعال النار به، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الطالب للعلاج في قسم الحروق بمستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، في حالة حرجة، وتوفى بعد ساعات من الحادث.