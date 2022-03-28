كشف ملابسات جريمتي قتل في دمياط وقنا 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال «ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز» مصابة بجرحين طعنيين بالصدر ووفاتها أثناء إسعافها، قرر نجل المصابة وكريمتها أنه أثناء وجودهم بالمنزل حدثت مشادة كلامية بين والدتهما وشقيقهما «عاطل» بسبب خلافات أسرية، قام على أثرها الأخير بالتعدي على والدته بسلاح أبيض «مُطواة» محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة في التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

ضبط شخص بدمياط أضرم النيران في آخر وتسبب في وفاته

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات باستقبال (طالب - مقيم بدائرة القسم) مُصابًا بحروق متفرقة.

بالانتقال وسؤاله اتهم جاره «عامل» بسكب كمية من البنزين على ملابسه وإضرام النيران به محدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بالتعرض لشقيقته ومضايقتها.

وفي وقت لاحق أخطر المستشفى بوفاة المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.