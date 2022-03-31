السيسي يوجّه بالتعاون المكثّف مع «إيني» لمواصلة البحث والتنقيب والاستكشاف

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم وفدا من شركة إيني الإيطالية للبترول، برئاسة كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

شركة إيني في مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الرئيس ثمّن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية، وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، معربا عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، كما وجّه بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.

تطوير قطاع الطاقة في مصر

من جانبه، أعرب رئيس شركة إيني عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، خاصة في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

واستعرض ديسكالزي تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليا، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

كما استعرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.