انتصار السيسي تزور غرفة عمليات الهلال الأحمر: رمز للعمل المجتمعي

أعلنت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن زيارتها غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، مؤكدةً أنها رمز من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر.

وجاء في صفحة قرينة الرئيس، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تشرفت اليوم بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، الذي يعد رمزاً من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة والدور الإنساني الذي يلعبه هذا الكيان الهام في المجتمع المصري».

وأضافت: «استمعت إلى عرض توضيحي لجميع أنشطة الهلال الأحمر، وحجم الجهود التطوعية التي يقوم بها أفراده، فتحية فخر وتقدير لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة».