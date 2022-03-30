السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية، إذ استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلًا عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.