السيسي يهنئ الجاليات المصرية في الخارج بقرب رمضان: كل عام وأنتم بخير

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الجاليات المصرية المسلمة في الخارج، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

السيسي يهنئ الجاليات المصرية بقرب رمضان

وقال الرئيس، في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر في الخارج، إلى أبناء الجاليات المصرية خارج البلاد، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم: «الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب دعاءنا بأن يحفظ مصر الغالية وأن يعيده على شعبها بالخير واليمن والبركات، مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير».