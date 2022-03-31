موظف ينهي حياته بحبة الغلة السامة لمروره بضائقة مالية في الشرقية

تخلص رئيس مكتب تموين بقرية كفور نجم، التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، من حياته، عن طريق تناوله حبة الغلة السامة لمروره بضاىقة مالية.

مستشفى الإبراهيمية يستقبل جثة

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية المركزي حسام عفيفي رئيس مكتب تموين كفور نجم، التابعة لمركز الإبراهيمية، جثة هامدة، إثر إصابته بحالة تسمم.

رئيس مكتب تموين يتناول مبيد حشري

وتبين من التحريات التي أجرتها الاجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، أن المتوفى تخلص من حياته بتناول قرص مبيد حشري سام يُستخدم في حفظ حبوب الغلال، وذلك بسبب مروره بضاىقة مالية، وفارق الحياة في الحال.

وجرى التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي تحت تصرف الجهات الأمنية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأثار خبر وفاة رئيس مكتب تموين قرية كفور نجم حالة من الاستياء والحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تناقلوا نبأ وفاته على نطاق واسع، وأكد أصدقاؤه أنه من أكفأ مفتشي التموين.

حالة انتحار ثانية خلال 24 ساعة

وتعد هذه الواقعة الثانية في محافظة الشرقية خلال 24 ساعة، حيث أقدم شاب منذ ساعات على التخلص من حياته عن طريق القفز من أعلى كوبري بمركز منيا القمح، وذلك قبل عقد قرانه بيوم.