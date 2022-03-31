«التضامن» تكشف عن عوامل زيادة المخاطر المسببة للإعاقة عند الأطفال

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرِ العمل على التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأفراد، من خلال دعم الاتجاهات الايجابية الخاصة بالتنمية المجتمعية والتكامل الوطني للمواطن، مشيرة إلى أن مبادرة «وعي»، تستهدف العديد من الرسائل المتمثلة في «الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، ختان الإناث، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي».

عوامل تتسبب في زيادة المخاطر المسببة للإعاقة عند الأطفال

وأوضحت «التضامن»، في تقرير لها عن كيفية تحويل الإعاقة لطاقة ضمن برنامج وعي، الذي جرى إطلاقه اليوم، من أجل التنمية والحياة الكريمة، أن هناك عوامل تتسبب في زيادة المخاطر المسببة للإعاقة عند الأطفال، وتتمثل فيما يلي:

- إذا كان الطفل مولود قبل ميعاده بأربعة أسابيع.

- إذا كان وزنه أقل من 2 كيلو جرام.

- إذا كانت ولادته متعثرة.

- إذا كان لونه متغير «أزرق أو أصفر»

- إذا تواجدت توجد صلة قرابة بين الأب والأم .

- إذا كان أحد أفراد الأسرة لديه إعاقة.

علامات تنذرك بضرورة الذهاب للطبيب

أوضحت التضامن خلال برنامج «وعى» الذي جرى إطلاقه اليوم، أن هناك علامات إذا ظهرت على الطفل حديث الولادة من عمر يوم وحتى 3 أشهر، فلابد من الذهاب للدكتور أو لأقرب وحدة صحية مباشرة.

وأكدت أن تلك العلامات تتمثل فيما يلي:

- وجود شق فى الشقة أو فى سقف الحلق.

- لديه صعوبة في الرضاعة.

- لا يستيقظ للرضاعة.

- لا يصدر أصوات ولا يبكي.

- حركة العين غير مستقرة «بندول الساعة».

- لا يتأثر ولا يستجيب للأصوات والأضواء العالية المفاجئة.

- لا يتحكم برأسه حتى نهاية الشهر الثالث.

- إذا كانت رأسه كبيرة أو صغيرة بالنسبة لجسمه، أو بالنسبة لأطفال في سنه.

- وجود تشوهات ملحوظة في أطرافه أو وجهه.

- إذا كان لونه متغير سواء أصفر أو أزرق.

- إذا كان الطفل جسمه مرتخي أو متصلب بشكل زائد.

- وجود كلكيعة فى أسفل الظهر.

- إذا كانت ملامح الطفل مختلفة بشكل ملحوظ عن باقى الأطفال في أسرته.

- إذا كان لم يتبرز في الأسبوع الأول من الولادة.

- إذا كان لا يتبرز مرة على الأقل يوميا.