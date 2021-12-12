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محمود مسلم

تنسيقية شباب الأحزاب: مشروع قانون لتغيير اسم صندوق دعم ذوي الإعاقة

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الوطن
07:34 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون لتغيير مسمى صندوق دعم ذوي الإعاقة، وذلك ليصبح «قادرون باختلاف».

وتقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 200 لسنة 2020م ليصبح اسم صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

المسمى الجديد يتوافق مع اتجاه الدولة بدعم متحدي الإعاقة

واعتمدت فلسفة التعديل المقدم من عضو التنسيقية، بأن يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كل أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى.

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