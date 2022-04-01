تروي كوتسور أول ممثل أصم يفوز بـ«أوسكار»: الجائزة أنقذت حياتي

حالة كبيرة من النجاح يعيشها الممثل تروي كوتسور بعد حصوله على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «CODA» ليصبح أول ممثل أصم يفوز بتلك الجائزة التي تعني له الكثير على حد تعبيره، حيث يكافح من أجل تحقيق حلمه ما بين العمل كممثل مسرحي في لوس أنجلوس ومحاولة كسب قوت يومه ما بين العمل في مطاعم الوجبات السريعة أو محلات البقالة.

قال تروي كوتسور البالغ من العمر 53 عاما، «لقد سئمت من المعاناة المالية لسنوات عديدة، كنت أعمل في مطعم للوجبات السريعة أو في تعبئة البقالة»، متابعا: «تلقي هذه الجوائز أنقذ حياتي وحياتي المهنية وعائلتي، لقد تحملت الكثير من المخاطر، وبدون هذه الترشيحات والجوائز، لا أعرف ماذا كان سيحدث»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

بطل فيلم «CODA» يروي كواليس زيارته إلى البيت الأبيض

ومع ذلك، فقد أثرت بطولة فيلم «CODA» الذي حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم، في حياة بطله بطرق أخرى، قام الممثل والمخرج سيان هيدر مؤخرًا بزيارة البيت الأبيض والتقوا بالسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، كما ألقى التحية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: «لن أنساه أبدًا وهو يمسك بذراعي وضعني في كرسي مكتبه، وقف ورائي وبدأ بتدليك كتفي. بدأت أتخيل أنه نائب الرئيس، وأنا أول رئيس أصم».

تروي كوتسور: أتمنى أن تبدأ هوليوود في توظيف الممثلين الصم

وأشار الممثل الحاصل على جائزة أوسكار أنه يشعر البعض بالقلق من أن فوز«CODA» بجائزة الأوسكار قد لا يغير الأمور كثيرًا، متابعا: «كان من الرائع الوصول إلى هذه النقطة. لقد وصل فيلمنا إلى الكثير من الأشخاص وأثّر على الكثيرين، أنا فخور بذلك. لقد كانت تجربة غنية بالنسبة لي، ولكن هل ستبدأ هوليوود في توظيف ممثلين صم لإخبار قصصهم الخاصة، أم أن كل هذا ذهب هباءً؟».