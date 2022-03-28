القائمة الكاملة لجوائز أوسكار الـ94.. «Dune» يفوز بنصيب الأسد

أسدل، منذ دقائق، الستار على حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94 الذي أقيم على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، وذلك بعد إعلان القائمة الكاملة لجوائز أوسكار التي شهدت عددا من المفاجآت كان أبرزها فوز «CODA» بجائزة أفضل فيلم، ليصبح أول فيلم من خدمة بث رئيسية يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم، وحقق إنجازا آخر بحصول بطله تروي كوتسور على جائزة أفضل ممثل مساعد، ليكون أول ممثل من الصم يحصد تلك الجائزة.

وفي القائمة الكاملة لجوائز أوسكار، حاز فيلم «Dune» على نصيب الأسد من الجوائز بتحقيق 6 جوائز من إجمالي 10 ترشيحات، بينما لم يحصل فيلم «The Power of the Dog» سوى على جائزة واحدة حصدتها مخرجته جين كامبيون، بالرغم من ترشيحه لـ 12 جائزة، أما المفاجأة السعيدة كانت حصول ويل سميث على أول جائزة أوسكار في مشواره عن أداء شخصية ريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز، في فيلم «King Richard».

القائمة الكاملة لجوائز أوسكار الـ94

- أفضل فيلم: «CODA»

- أفضل ممثل: ويل سميث عن دوره في فيلم «King Richard»

- أفضل ممثلة: جيسيكا شاستين عن دورها في فيلم «The Eyes of Tammy Faye»

- أفضل ممثل مساعد: تروي كوتسور عن دوره في فيلم «CODA»

- أفضل ممثلة مساعدة: أريانا ديبوز عن دورها في فيلم «West Side Story»

- أفضل إخراج: جين كامبيون عن «The Power of the Dog»

Belfast يفوز بأوسكار أفضل سيناريو أصلي

- أفضل سيناريو أصلي: «Belfast» تأليف كينيث براناه

- أفضل سيناريو مقتبس: «CODA» تأليف سيان هيدر

- أفضل فيلم رسوم متحركة: «Encanto»

- أفضل فيلم ثائقي قصير: «The Windshield Wiper»

- أفضل فيلم عالمي: «Drive My Car» للمخرج ريوسوكي هاماجوتشي

- أفضل فيلم وثائقي: «Summer of Soul»

- أفضل فيلم وثائقي قصير: «The Queen of Basketball»

- أفضل موسيقى تصويرية: للموسيقار هانز زيمر عن «Dune»

- أفضل أغنية: «No Time to Die»

- أفضل مكياج وتصفيف شعر: «The Eyes of Tammy Faye»

- أفضل أزياء: جيني بيافان عن فيلم «Cruella»

- أفضل مؤثرات بصرية: «Dune»

- أفضل تصميم إنتاج : «Dune»

- أفضل صوت: «Dune»

- أفضل فيلم حي قصير: «The Long Goodbye»،