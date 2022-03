عاجل.. تروي كوتسور أول ممثل من الصم يحصل على أوسكار أفضل ممثل مساعد

حصل الممثل تروي كوتسور على جائزة اوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «CODA» للمخرج سيان هيدر، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، المقام الآن على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، ليكون بذلك «كوتسور» هو أول ممثل أصم يحصل على تلك أوسكار، متفوقا على النجوم الذين ترشحوا أمامه للجائزة.

وترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد 4 ممثلين أمام تروي كوتسور، من بينهم سياران هيندز عن دوره في فيلم «Belfast»، جي كي سيمونز عن دوره في فيلم «Being the Ricardos»، بالإضافة إلى جيسي بليمونز وكودي سميت-ماكفي عن دورهما في فيلم «The Power of the Dog".

كوتسور يهدي جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد لوالده: أنت بطلي

وقال «كوتسور» في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز: «إنه لأمر مدهش أن أكون هنا في هذه الرحلة.. لا أستطيع أن أصدق أنني هنا، شكراً جزيلاً لجميع أعضاء الأكاديمية على تقديرهم لعملي»، كما وجه الشكر لوالده: «لقد كان والدي صاحب أفضل توقيع في عائلتنا، لكنه تعرض لحادث سيارة وأصيب بالشلل من رقبته إلى أسفل. ولم يعد قادرًا على التوقيع، أبي لقد تعلمت الكثير منك سأحبك دائمًا.. أنت بطلي»، وفقا لما نشره موقع «ET» العالمي.

وأنهى الممثل خطابه بإهداء جائزته لمجتمع الصم، وفريق فيلم CODA، ومجتمع المعاقين، قائلاً لهم: «هذه هي لحظتنا».

زوجة تروي كوتسور أول ممثلة من الصم تحصل على جائزة أوسكار

والممثل تروي كوتسور هو زوج الممثلة مارلي ماتلن التي شاركته بطولة فيلم «CODA»، والتي سبق وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Children of a Lesser God عام 1987، لتحقق رقم قياسي باعتبارها أصغر ممثلة تحصل على تلك الجائزة حيث كانت تبلغ من العمر 21 عاما، وأول ممثلة من الصم تحصل على الجائزة.