«اتحاد التأمين» يثني على دور «الوطن» في تغطية مؤتمر الأقصر

شكر الاتحاد المصري للتأمين جريدة «الوطن» لدورها في تغطية فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر بمدينة الأقصر، والذي نظمه الاتحاد، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الجريدة قد انتدبت الزميلة منى صلاح، لتغطية فعاليات المؤتمر الأول لـ «اتحاد التأمين»، والذي امتدت فعالياته على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 22 و23 مارس 2022، في الأقصر، والذي تناول أبرز الموضوعات التي تدور على الساحة المحلية والعالمية عن نشاط التأمين متناهي الصغر.

«المصري للتأمين» يشكر «الوطن» على تغطيته

وأرسل الاتحاد خطابًا أثنى فيه على التغطية الإعلامية للمؤتمر من «الوطن»، والذي تضمن، «يتقدم الاتحاد المصري للتأمين بخالص الشكر والتقدير على الجهد المميز المبذول من قبل الأستاذة منى صلاح في التغطية الصحفية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة».

كما أكد الاتحاد المصري للتأمين أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في دعم قطاع التأمين المصري وتنمية الوعي التأميني.

المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر.. أبرز الأحداث

شملت جلسات المؤتمر، خلال نسخته الأولى الجلسة الافتتاحية التي تم وقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على التأمين بمصر والهيئة العامة للتأمين بتونس.

واستعرضت جلسات المؤتمر ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من تطورات لدعم وثائق التأمين متناهي الصغر، ومد شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المستهدفة.

كما سلط المؤتمر الضوء على بعض تجارب دول الجوار، ليبرز نجاحاتها في هذا المجال، مثل تجربة كل من تونس والسودان في دور الإطار التشريعي، وشروط الممارسة للتأمين متناهي الصغر.

شارك في جلسات المؤتمر على مدار اليومين عدد كبير من الحضور البارزين، فيما ألقى علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته بالجلسة الافتتاحية.

فيما خصصت جلسة للتحدث عن دور التأمين متناهي الصغر في دعم المرأة في إطار المسؤولية المجتمعية، والتي أدارتها الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر.