6 توصيات لمؤتمر التأمين متناهي الصغر.. أبرزها تمكين المرأة

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، الذي أقيم بمدينة الأقصر في صعيد مصر، بمشاركة العديد من الحضور البارزين، وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر

وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن العديد من التوصيات، التي جاءت على النحو التالي:

1- ضرورة أن تواكب شركات التأمين التطور التشريعي والدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر، ما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

2- ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، ما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة.

3- التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي والتأميني وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

4- رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.

رخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة

5- بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.

6- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة، ما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.

وأطلق الاتحاد المصري للتأمين، أمس، فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر على مدار ثلاثة أيام بمدينة الأقصر، في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة.