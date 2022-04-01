دعاء اليوم الأول من رمضان 2022.. «اللهم أعني على صيامه وقيامه»

يبدأ اليوم شهر رمضان المعظم، والذي يستحب فيه ترديد دعاء أول يوم رمضان، إذ يفضل الكثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض ترديد الأدعية قبل الإفطار بدقائق لأن هذا الوقت لا يرد فيه الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ».

وتقدم «الوطن» لقرائها دعاء أول يوم رمضان، فبشكل عام الدعاء في الشهر الكريم مستجاب خاصة قبل الإفطار ووقت السحور، وذلك استمرارًا لسلسلة الأدعية التي تنشرها تباعًا في بقية أيام الشهر المبارك.

دعاء اليوم الأول من رمضان

ويحرص المسلمون على ترديد دعاء اليوم الأول من رمضان، والذي يأتي كالتالي: «اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ إليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ».

أدعية أول يوم رمضان 2022

ويتميز شهر رمضان المعظم، بروحانيات وطبيعة خاصة عند المسلمين، إذ أُنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، وينشغل الصائمون بالدعاء والعبادة والتقرب إلى الله، والحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من الأمور المهمة التي اعتادوا عليها، فضلا عن تريد الأدعية، ومن صيغ دعاء اليوم الأول من رمضان الواردة عن النبي: «اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ»، «اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين».

ضوابط صلاة التراويح في رمضان

ويأتي شهر رمضان في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، لذا حددت وزارة الأوقاف المصرية، ضوابط إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2022، والسماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي، إذ تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

رؤية هلال شهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم في حفل استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، أن اليوم الجمعة المتمم لشهر شعبان، والسبت أول أيام شهر رمضان الكريم.